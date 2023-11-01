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4 قرارات جديدة لمجلس الزمالك

11/1/2023 7:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، 4 قرارات جديدة أصدرها مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.
وبدأ مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك اجتماعاته الرسمية أمس الاثنين حيث بدأ في إصدار عدة قرارات لترتيب الأوراق سريعا سواء في الجوانب الرياضية أو الإدارية.
وجاءت قرارات مجلس الزمالك اليوم الثلاثاء كالتالي:
1- تكليف محمد الإتربي عضو لجنة الزمالك السابق، بإنشاء لجنة الاستثمار والتمويل وتنمية الموارد.
2- إنشاء لجنة قانونية برئاسة المستشار السيد عزت وتفويضه في اختيار الأعضاء وعرضها على مجلس الإدارة.
3- تكليف المهندس مجدي ميشيل بإنشاء لجنة هندسية، على أن يقوم بترشيح باقي أعضاء اللجنة وعرضها على مجلس الإدارة (متطوعون دون مقابل).
4- تفويض حسين لبيب رئيس المجلس ونائبه هشام نصر ومحمد الإتربي لدراسة ملف فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر ومراجعة جميع الاتفاقات وإعداد الدراسة اللازمة واتخاذ ما يلزم من قرارات.

ملاعب

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