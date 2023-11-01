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مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

11/1/2023 7:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت إننا قدمنا لمصر قائمة بمئات الجرحى المستحقين للعلاج في الخارج.


وأضاف زقوت في تصريحات صحفية أن الطاقة الاستهلاكية من الوقود في المستشفيات أصبحت في خطر شديد.


أكد أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل في غضون ساعات للنقص الحاد في الوقود.


وأشار أنه تمت الموافقة على خروج 81 مصابا وسيخرج منهم 70 بسبب وفاة بعضهم.

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