مدير المستشفيات في غزة: الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال ساعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت إننا قدمنا لمصر قائمة بمئات الجرحى المستحقين للعلاج في الخارج.
وأضاف زقوت في تصريحات صحفية أن الطاقة الاستهلاكية من الوقود في المستشفيات أصبحت في خطر شديد.
أكد أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل في غضون ساعات للنقص الحاد في الوقود.
وأشار أنه تمت الموافقة على خروج 81 مصابا وسيخرج منهم 70 بسبب وفاة بعضهم.
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