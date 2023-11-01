Wednesday, 01 November 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

11/1/2023 7:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بإن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لمربع سكني في الفالوجا بمخيم جباليا بقصف جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي .


وأضافت المصادر بأن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.


يذكر أن الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد واصابة 400 .


MENAFN01112023000208011052ID1107351021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث