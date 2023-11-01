بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بإن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لمربع سكني في الفالوجا بمخيم جباليا بقصف جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي .
وأضافت المصادر بأن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.
يذكر أن الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد واصابة 400 .
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