بمجزرة جديدة .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي في جباليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر بإن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لمربع سكني في الفالوجا بمخيم جباليا بقصف جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي .



وأضافت المصادر بأن الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بعدة صواريخ تقدر بالعشرات، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.



يذكر أن الاحتلال ارتكب يوم أمس مجزرة بشعة في مخيم جباليا، بعد استهداف مربع سكني بالكامل، أسفرت عن استشهاد واصابة 400 .

