الحوثي ينشر مشاهد من القصف اليمني على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين

الحوثي ينشر مشاهد من القصف اليمني على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين
التاريخ
11/1/2023 7:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الإعلام الحربي الحوثي ينشر مشاهد من القصف اليمني على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين
MENAFN01112023000208011052ID1107351018
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