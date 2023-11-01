5 أمراض تكشفها الأذن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الاذن يمكن أن تكشف لنا الكثير عن حالتنا الصحية، حيث إن شكل الأذن وإفرازاتها يمكن أن تكون إشارات لاستدراك العديد من الأمراض، التي يجب متابعتها عن كثب.



أمراض تكشفها الأذن



1- أمراض القلب

إذا كنت تحت سن 60 عامًا وتعاني من تجاعيد حول شحمة الأذن، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.



2- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يكون طنين الأذن علامة على مشاكل في ضغط الدم، حيث وجدت الأبحاث أن 44% من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم.



3- العدوى الفطرية

الحكة في الأذنين قد تشير إلى وجود عدوى فطرية، حيث تنمو الفطريات وتنتشر في قناة الأذن، ويمكن رؤية نقاط صفراء أو سوداء وبقع بيضاء في قناة الأذن، وتشمل الأعراض الأخرى آلام الأذن وتقشر الجلد حول قناة الأذن وصداع وطنين الأذن وفقدان السمع.



4- سرطان الثدي

وجود شمع الأذن ذو الملمس الرطب واللزج ليس أمرًا طبيعيًا، وتشير بعض الدراسات إلى أن وجود الشمع الرطب قد يكون علامة على وجود طفرة في الجين ABCC11، وهذا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.

وفي الوقت نفسه، لا يشترط وجود شمع الأذن الرطب بالضرورة أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي.



5- مرض في الكلى

الآذان التي تحتوي على عدد قليل من الزوائد الجلدية قد تشير إلى وجود مرض في الكلى.

أشارت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذا يكون واقعًا خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.

واقترح العلماء أن سبب ذلك يعود إلى تزامن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء فترة النمو في الرحم، لذلك فإن أي اضطراب أو حادث خلال هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة معينة.

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