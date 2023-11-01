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ميسي وبرشلونة.. صفقة وشيكة قبل الوداع الأخير

11/1/2023 6:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لم ينقطع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه الأسبق برشلونة الإسباني رغم التقلبات الكبيرة في مسيرته على مدار العامين الماضيين.
رحل ميسي عن البارسا في صيف 2021 بسيناريو مؤلم للغاية، لا يليق بالإنجازات الخارقة مع الفريق الكتالوني على مدار 15 عاما.
فشلت إدارة برشلونة في تجديد عقد ميسي، ليرحل باكيا، لتضيع بهجة انتصاره مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا في العام نفسه.
انتقل ميسي (36 عاما) إلى باريس سان جيرمان سريعا، وعانى كثيرا على مدار موسمين في حديقة الأمراء، وفقا لتأكيداته في كل ظهور رسمي.
فقد "ليو" بريقه في العاصمة الفرنسية وتعرض لكثير من صافرات الاستهجان، لتزيد أزمته النفسية أكثر فأكثر بعد الابتعاد عن البارسا.
لكن ميسي استغل فترته بقميص بي إس جي، ليكون جاهزا بدنيا وفنيا حتى حقق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم 2022، في قطر.
وفي ظل الصعاب قفز النجم الأرجنتيني سريعا من السفينة الباريسية المضطربة بمجرد انتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي، لينتقل إلى هدوء إنتر ميامي الأمريكي.
وبرر ميسي خطوته الأولى خارج حدود أوروبا بعد سنوات طويلة، لرغبته في الابتعاد عن الضغوط قليلا بعد فترته العصيبة مع باريس.
لم ينقطع التواصل بين ميسي وبرشلونة رغم توقيعه عقدا مع النادي الأمريكي ينتهي في 2025.
ووسط نشوة فوزه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، لم ينس ميسي سيرة البارسا، وأنه كان يتمنى أن يتحقق حلم الفوز بالمونديال، وهو في كتالونيا.
كما أشاد قائد منتخب الأرجنتين بالقوام الحالي لبرشلونة، وأنه قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في إشارة تامة لاقتناعه بالمشروع الجديد.
في المقابل، تجاهل "ليو" الحديث عن باريس سان جيرمان تماما، بل ترك الباب مفتوحا أمام استمراره في الملاعب، ولم يحدد موعدا محددا لاعتزاله.
ولمح ليونيل ميسي وسط أحاديثه الإعلامية بأنه يتمنى الفوز بلقب كأس العالم 2026، مما يرجح التكهنات بإمكانية العودة مجددا إلى برشلونة.
أحلام ميسي في الظهور بمونديال 2026، تثير التكهنات بشأن صفقة وشيكة تعيده إلى برشلونة بعد انتهاء مغامرته مع ميامي، وقبل وداعه الأخير للملاعب.
وما يعزز من هذا الاتجاه، تصريحات مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، وكذلك رئيس النادي، خوان لابورتا، الذي أكد في أكثر من مناسبة بأن النادي ينتظر عودة ميسي لتكريمه في ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

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