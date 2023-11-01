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وسم غزة مقبرة الغزاة يتصدر ... ونشطاء: زوال الاحتلال اقترب

11/1/2023 6:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر وسم #غزة_مقبرة_الغزاة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن ومختلف الدول العربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد خطاب نشر مساء أمس للناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة.
وعبر النشطاء والمتفاعلين عن تضامنهم الكامل مع سكان غزة، ودعمهم للمقاومة التي خلخلت حصون الاحتلال بعملياتها العسكرية في غزة والأراضي المحتلة.
وأضافوا أن غزة ستكون الشاهد على نهاية الاحتلال الغاشم، وان زوال اسرائيل قد اقترب.
وادنوا مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال أمس، والتي ارتقى فيها 400 شهيد كحصيلة أولية، مطالبين المجتمع الدولي للتحرك ووضع حد لغطرسة وعدوانية الاحتلال.
وتمكنت المقاومة في غزة، يوم أمس من قتل 11 جنديا اسرائيليا خلال توغل آليات الاحتلال في القطاع، كما دمرت المقاومة عددا من الآليات العسكرية، وقصفت تل ابيب برشقات صاروخية.




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