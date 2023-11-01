فيديو - كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة

فيديو - كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة
التاريخ
11/1/2023 6:11:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.
وأفادت الكتائب سابقا بأنه تم تدمر آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها صباح اليوم الأربعاء.
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