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فيديو - كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة

11/1/2023 6:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عن قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.


وأفادت الكتائب سابقا بأنه تم تدمر آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها صباح اليوم الأربعاء.



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