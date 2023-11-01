بيان من التعليم العالي بشأن البعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد رسمي لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن كل ما يتم تداوله من أخبار بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.
وأهابت بجميع الطلبة متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة.
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