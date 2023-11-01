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بيان من التعليم العالي بشأن البعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2023-2024

11/1/2023 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد رسمي لبدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن كل ما يتم تداوله من أخبار بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح.
وأهابت بجميع الطلبة متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة.





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