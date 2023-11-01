المرشد الإيراني: على الدول الإسلامية أن توقف تصدير النفط والمواد الغذائية لإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)طالب المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية بوقف تصدير النفط والمواد الغذائية لإسرائيل.



وقال خامنئي في خطاب اليوم الأربعاء إن على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني، الولايات المتحدة "بتوجيه" الضربات التي تنفذها إسرائيل على غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر.

