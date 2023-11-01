المرشد الإيراني: على الدول الإسلامية أن توقف تصدير النفط والمواد الغذائية لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية بوقف تصدير النفط والمواد الغذائية لإسرائيل.
وقال خامنئي في خطاب اليوم الأربعاء إن على الدول الإسلامية أن تطالب بوقف فوري للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اتهم المرشد الأعلى الإيراني، الولايات المتحدة "بتوجيه" الضربات التي تنفذها إسرائيل على غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر.
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