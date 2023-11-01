وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، عن توفر شاغر لوظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية.
وقال المركز في الإعلان، إن على ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في الرابط أدناه التقدم وتعبئة طلب التوظيف المخصص لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء ولغاية انتهاء دوام يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023.
وتاليا رابط التقديم : انقر هنا
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