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وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - رابط التقديم

11/1/2023 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، عن توفر شاغر لوظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية.
وقال المركز في الإعلان، إن على ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في الرابط أدناه التقدم وتعبئة طلب التوظيف المخصص لهذه الغاية، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء ولغاية انتهاء دوام يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023.
وتاليا رابط التقديم : انقر هنا




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