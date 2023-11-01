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مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان

11/1/2023 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة من كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء وفي عموم القطاع.


وأضاف في مؤتمر صحفي "على العالم أن يسمح بدخول إمدادات الوقود للقطاع قبل فوات الأوان".


وتابع " إذا استمر الوضع على ما هو عليه من انقطاع الوقود سنخرج ونعلن وفاة جميع المرضى".


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