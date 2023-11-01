مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان

مدير مجمع الشفاء : على العالم أن يسمح بدخول الوقود لغزة قبل فوات الأوان
التاريخ
11/1/2023 6:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة من كارثة وشيكة في مستشفى الشفاء وفي عموم القطاع.
وأضاف في مؤتمر صحفي "على العالم أن يسمح بدخول إمدادات الوقود للقطاع قبل فوات الأوان".
وتابع " إذا استمر الوضع على ما هو عليه من انقطاع الوقود سنخرج ونعلن وفاة جميع المرضى".
MENAFN01112023000208011052ID1107350714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.