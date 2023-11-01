حماس : قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة اسراها في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد إن قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة أيا كانت جنسياتهم.

وأضاف حمد في تصريحات للجزيرة أن الحركة أبدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الأجانب، غير أن إسرائيل تعرقل ذلك، وأكد أن الخطوات التي قامت بها حماس تثبت أنها "حركة إنسانية تحترم حرية وسلامة البشر".



وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "وقف العدوان والقتل الجماعي والمجازر الإسرائيلية"، منوها إلى أن الحركة أجرت الترتيبات اللازمة لإخراج كل حملة الجنسيات الأجنبية من غزة.

