كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة

كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة
التاريخ
11/1/2023 6:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه المدن المحتلة، رداً على مجازر الاحتلال.
وأعلنت سابقا عن قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.
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