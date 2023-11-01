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الخارجية الصينية: كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافياً لإيقاف الحرب على غزة؟

11/1/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، تغريدة على موقع "إكس" بشأن الحرب على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.
وقالت هوا تشونينغ: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا، كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!"
وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".
وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون التغريدة باللغة الإنجليزية في وقت سابق.


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