بداية قاسية للاحتلال في هجومه البري.. 12 قتيلا من قواته الخاصة شمال غزة

(MENAFN
- Amman Net) أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل عشرة جنود آخرين إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمال قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال، اعترف بمقتل جنديين أمس الثلاثاء، من وحدة النخبة وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة بغزة.
وقال وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" إن مقتل الجنود في معارك غزة "ضربة قاسية ومؤلمة".
وبحسب ما أفادت به صحف عبرية من بينها "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" فقد "سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء تسعة مقاتلين قتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك فإنه أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة".
وقالت صحيفة معاريف: "قُتل تسعة من مقاتلي (لواء) جفعاتي في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.
وبعد ساعات، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي آخر خلال الاشتباكات في غزة، واسمه مايكل مارك.
وأما اسما الجنديين اللذين أعلن عنهما أمس، فهما "روعي وولف" و"لافي ليفشيتس" من لواء جفعاتي، وهو أحد ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي تحت قيادة المنطقة الجنوبية.
أما أسماء القتلى التسعة الجدد، فهي: أرييل رايش، آصف لوغر، عدي دنان، هاليل سولومون، وإيرز مشلوفسكي، وعدي ليون، وعيدو عوفاديا، وليور سيمينوفيت، و روي ضاوي.
والثلاثاء، أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أمس، أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.
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