بداية قاسية للاحتلال في هجومه البري.. 12 قتيلا من قواته الخاصة شمال غزة

MENAFN - Amman Net) أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل عشرة جنود آخرين إثر تعرض عربتهم للقصف بصاروخ مضاد للدبابات شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال، اعترف بمقتل جنديين أمس الثلاثاء، من وحدة النخبة وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة بغزة.

وقال وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" إن مقتل الجنود في معارك غزة "ضربة قاسية ومؤلمة".

وبحسب ما أفادت به صحف عبرية من بينها "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" فقد "سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء تسعة مقاتلين قتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك فإنه أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة".

وقالت صحيفة معاريف: "قُتل تسعة من مقاتلي (لواء) جفعاتي في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وبعد ساعات، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي آخر خلال الاشتباكات في غزة، واسمه مايكل مارك.

وأما اسما الجنديين اللذين أعلن عنهما أمس، فهما "روعي وولف" و"لافي ليفشيتس" من لواء جفعاتي، وهو أحد ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي تحت قيادة المنطقة الجنوبية.

أما أسماء القتلى التسعة الجدد، فهي: أرييل رايش، آصف لوغر، عدي دنان، هاليل سولومون، وإيرز مشلوفسكي، وعدي ليون، وعيدو عوفاديا، وليور سيمينوفيت، و روي ضاوي.

والثلاثاء، أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أمس، أن المقاومة قتلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين ودمرت أكثر من 20 آلية للاحتلال.