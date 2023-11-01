(صور)- إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين!

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN- أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم "إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع "علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

وأفاد جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في بكين، في منشور على حسابه في "منصة إكس"، بأن خرائط "بايدو" باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

وتظهر في خريطة موقع "بايدو" أسماء الدول المحيطة بفلسطين مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا، لكن لا يوجد اسم إسرائيل، رغم أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة، كما الخريطة أسماء المدن الإسرائيلية مثل مدينة تل أبيب وغيرها.

وخدمات الخرائط الرائدة في الصين، التي تقدمها شركتي "علي بابا وبايدو"، هما البديل الصيني لخرائط "غوغل" المحجوبة في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الإسرائيلية في الصين، اضطرت مؤخرا إلى إغلاق قسم التعليقات ضمن حسابها الرسمي على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"إكس"، بعد سلسلة من الهجمات اللفظية من المستخدمين.

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرض أرواحهم للخطر، مشيرة إلى أنه تجب حماية أرواح الفلسطينيين شأنها شأن أرواح الشعوب الأخرى.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، عبر منصة "إكس": "لقى أكثر من 60 موظفا للأمم المتحدة، وأكثر من 100 عامل طبي، وأكثر من 8000 فلسطيني، مصرعهم في القصف على قطاع غزة. وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس".

وأضافت: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟! إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية".

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح. فلسطيني،.

المصدر: RT