(صور)- إسرائيل تختفي من أشهر خرائط الصين!

(MENAFN
- Palestine News Network )
بكين/PNN- أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم "إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع "علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.
وأفاد جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة "وول ستريت جورنال" في بكين، في منشور على حسابه في "منصة إكس"، بأن خرائط "بايدو" باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.
وتظهر في خريطة موقع "بايدو" أسماء الدول المحيطة بفلسطين مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا، لكن لا يوجد اسم إسرائيل، رغم أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة، كما الخريطة أسماء المدن الإسرائيلية مثل مدينة تل أبيب وغيرها.
وخدمات الخرائط الرائدة في الصين، التي تقدمها شركتي "علي بابا وبايدو"، هما البديل الصيني لخرائط "غوغل" المحجوبة في الصين.
تجدر الإشارة إلى أن السفارة الإسرائيلية في الصين، اضطرت مؤخرا إلى إغلاق قسم التعليقات ضمن حسابها الرسمي على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"إكس"، بعد سلسلة من الهجمات اللفظية من المستخدمين.
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين وتعرض أرواحهم للخطر، مشيرة إلى أنه تجب حماية أرواح الفلسطينيين شأنها شأن أرواح الشعوب الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، عبر منصة "إكس": "لقى أكثر من 60 موظفا للأمم المتحدة، وأكثر من 100 عامل طبي، وأكثر من 8000 فلسطيني، مصرعهم في القصف على قطاع غزة. وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس".
وأضافت: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟! إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية".
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 8 آلاف شهيد، و21 ألف جريح. فلسطيني،.
المصدر: RT
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