الخارجية الإسرائيلية: قرار بوليفيا قطع العلاقات مع إسرائيل استسلام للإرهاب ونظام إيران

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، "استسلاما للإرهاب ونظام آية الله في إيران".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، في منشور عبر X إنه "من خلال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الحكومة البوليفية تتحالف مع منظمة حماس الإرهابية، التي ذبحت أكثر من 1400 إسرائيلي واختطفت 240 شخصا، بما في ذلك الأطفال والنساء والرضع وكبار السن".

وشدد على أن إسرائيل "تدين دعم بوليفيا للإرهاب"، قائلا إن "ذلك يشهد على القيم التي تمثلها حكومة بوليفيا".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية كانت "خالية من المضمون" على أي حال منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة.

وكان نائب وزير خارجية بوليفيا فريدي ماماني أعلن يوم أمس الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهما إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

ودعت وزيرة الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا، إلى وقف الهجمات في قطاع غزة التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين مطالبة بوقف التهجير القسري للفلسطينيين، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009، في ظل حكومة الرئيس إيفو موراليس، احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد المؤقتة المنتمية لليمين جنين أنييس العلاقات.