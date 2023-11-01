الخارجية الإسرائيلية: قرار بوليفيا قطع العلاقات مع إسرائيل استسلام للإرهاب ونظام إيران

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، "استسلاما للإرهاب ونظام آية الله في إيران".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، في منشور عبر X إنه "من خلال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الحكومة البوليفية تتحالف مع منظمة حماس الإرهابية، التي ذبحت أكثر من 1400 إسرائيلي واختطفت 240 شخصا، بما في ذلك الأطفال والنساء والرضع وكبار السن".
وشدد على أن إسرائيل "تدين دعم بوليفيا للإرهاب"، قائلا إن "ذلك يشهد على القيم التي تمثلها حكومة بوليفيا".
وأشار إلى أن العلاقات الثنائية كانت "خالية من المضمون" على أي حال منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة.
وكان نائب وزير خارجية بوليفيا فريدي ماماني أعلن يوم أمس الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهما إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
ودعت وزيرة الرئاسة البوليفية ماريا نيلا برادا، إلى وقف الهجمات في قطاع غزة التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين مطالبة بوقف التهجير القسري للفلسطينيين، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009، في ظل حكومة الرئيس إيفو موراليس، احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.
وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد المؤقتة المنتمية لليمين جنين أنييس العلاقات.
MENAFN01112023000205011050ID1107350708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.