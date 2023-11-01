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نتنياهو: حرب غزة ستكون صعبة وطويلة تكبدنا فيها خسائر مؤلمة

11/1/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحرب على غزة ستكون صعبة وطويلة و"تكبدنا فيها خسائر مؤلمة رغم الإنجازات".

وذكر نتنياهو في تصريح مكتوب:“نحن في حرب صعبة. ستكون هذه حربا طويلة. لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة ولكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة”.

وأضاف نتنياهو:“نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا هو عالم بكامله”.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك داخل غزة منذ الثلاثاء إلى 12.

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