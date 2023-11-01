نتنياهو: حرب غزة ستكون صعبة وطويلة تكبدنا فيها خسائر مؤلمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحرب على غزة ستكون صعبة وطويلة و"تكبدنا فيها خسائر مؤلمة رغم الإنجازات".
وذكر نتنياهو في تصريح مكتوب:“نحن في حرب صعبة. ستكون هذه حربا طويلة. لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة ولكننا خسرنا أيضا خسائر مؤلمة”.
وأضاف نتنياهو:“نحن نعلم أن كل جندي من جنودنا هو عالم بكامله”.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك داخل غزة منذ الثلاثاء إلى 12.
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