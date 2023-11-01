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وزير الدفاع الأمريكي يحذر: عنف المستوطنين في الضفة قد ينقلب على إسرائيل

11/1/2023 6:10:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-
حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

واعتبر أوستن أن هذا العنف“قد ينقلب على إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه”.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الثلاثاء، رد أوستن على سؤال بشأن العنف المرتكب من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلا:“ذكرت سابقا أنني أتحدث مع نظيري (الإسرائيلي) كل يوم تقريبا، وهذا ما أتناوله كل مرة عندما أتحدث معه”.

وأضاف:“نرى هذه الأمور مقلقة بشكل كبير، وهذا سينقلب ضد الإسرائيليين في حال استمراره وإن لم يتخذوا قرارا بالسيطرة عليه”.

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