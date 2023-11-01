تأجيل مباراتي منتخب إسرائيل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN-أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مباراتي منتخب إسرائيل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) أمام سويسرا ورومانيا ستقامان على ملعب بانشو أرينا في المجر.

ومن المقرر أن تقام المباراة أمام سويسرا يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما ستقام مباراة رومانيا بعدها بثلاثة أيام.

وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الإسرائيلي مع نظيره السويسري يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل.

وكانت مباراة التصفيات بين كوسوفو وإسرائيل تم تأجيلها من يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر لتقام يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

(د ب أ)



