تأجيل مباراتي منتخب إسرائيل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
برلين/PNN-
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مباراتي منتخب إسرائيل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) أمام سويسرا ورومانيا ستقامان على ملعب بانشو أرينا في المجر.
ومن المقرر أن تقام المباراة أمام سويسرا يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما ستقام مباراة رومانيا بعدها بثلاثة أيام.
وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الإسرائيلي مع نظيره السويسري يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل.
وكانت مباراة التصفيات بين كوسوفو وإسرائيل تم تأجيلها من يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر لتقام يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
(د ب أ)
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