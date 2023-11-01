الذهب يهبط وسط حذر قبيل قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.
وبحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.36 دولارا للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.00 دولارا.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.
رويترز
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