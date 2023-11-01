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الذهب يهبط وسط حذر قبيل قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي

11/1/2023 6:10:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.36 دولارا للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1987.00 دولارا.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.

رويترز

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