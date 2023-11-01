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الاحتلال يغلق بلدة سنجل شرق رام الله

11/1/2023 6:10:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مداخل بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة سنجل والطرق الزراعية بالسواتر الترابية، ما تسبب بعدم قدرة المواطنين على الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، والمزارعين من التوجه إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

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