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الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير الفائدة اليوم وتوقعات بالتثبيت للمرة الثانية على التوالي

11/1/2023 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تترقب الأسواق والبنوك المركزية حول العالم، نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعقد اليوم الأربعاء، ويتُخذ فيه قراراً حول مسار أسعار الفائدة لشهر تشرين الثاني الجاري.
ووفقاً لتوقعات الأسواق والمتابعين، سوف يعمد الفيدرالي على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، لتبقى المعدلات بحدود 5.25- 5.5%، دون أي تغيير، وذلك في ظل بيانات إيجابية للأسواق، وانخفاض طفيف على معدلات التضخم.
وبالرغم من حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق على إثر الأحداث السياسية والصراع في الشرق الأوسط، إلا أن المتداولين ما زال لديهم نظرة ايجابية بعدم توسع الصراع ودخول اطراف أخرى فيه.
وكان لقرارات أوبك+ حول الإبقاء على الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي، بمعدل مليون برميل يومياً، دوراً في استقرار السوق نوعا ما، مع بقاء سعر النفط دون الـ 90 دولاراً للبرميل.
ويختتم الفيدرالي عاماً شاقاً وصعباً على الأسواق بعد أن يعقد اجتماعه الأخير، الذي من المقرر أن يكون خلال يومي 12 و13 كانون الأول المقبل، ليبدأ عام جديد تُحدد فيه مسارات السياسة النقدية للاقتصاد الأمريكي والعالمي، بالرغم من ضبابية المشهد السياسي الذي يؤثر على الاقتصاد الكلي للعالم.




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