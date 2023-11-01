جامعة الإمارات تُنظّم ندوة حول حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان والثقة الرقمية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: نظّم قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة الإمارات، ندوة بعنوان "حماية البيانات الشخصية، تعزيز الأمان والثقة الرقمية" بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء ورجال القانون في المؤسسات العامة في الدولة و أعضاء هيئة التدريس ومدراء الإدارات والطلبة في الجامعة.
وأشارت الدكتورة حبيبة سيف الشامسي، رئيس اللجنة المُنظّمة للندوة، إلى أن موضوع أمن البيانات يكتسب أهميةً بالغةً في شتى المجالات، وبخاصة في البيئة الرقمية، التي أضحت تمسُّ حياة الأفراد والمؤسسات في معظم الجوانب، وتتطلب تلك الأهمية للبيانات الشخصية تشريعاً متكاملاً لحمايتها، وإشاعة الثقة والطمأنينة في سلامة وأمن الفضاء الافتراضي.
كما سلّطت الضوء على القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية ودوره في حفظ حقوق أصحاب البيانات، وبيان التزامات القائمين على معالجة تلك البيانات سواءً في القطاع العام أم الخاص.
من جهته أوضح الدكتور عماد الدحيات، رئيس قسم القانون الخاص أهمية مناقشة هذه القضايا في ظلّ التطور التقني المتسارع في مجال أمن المعلومات، لتسليط الضوء على القضايا والقوانين والتشريعات المعاصرة.
وفي نهاية أعمال الندوة، دار حوار موسّع بين المحاضرين والحضور تمّ من خلاله الإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات الخاصة في شتى المجالات.
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