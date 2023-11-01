تويوتا تبيع 7.5 ملايين سيارة في 9 أشهر.. والأرباح الفصلية تقفز 155%

أعلنت شركة تويوتا موتور اليوم الأربعاء أنها سجلت زيادة في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50%.

وقالت تويوتا، أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات في العالم، إن الأرباح التشغيلية للثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر ارتفعت 155.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.44 تريليون ين (9.52 مليارات دولار).

وأضافت الشركة إنها باعت سيارات أكثر في كل مناطق العالم بما شمل الولايات المتحدة وآسيا والسوق المحلية على مدى ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وزادت تويوتا من توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى 4.5 تريليونات ين ارتفاعاً من توقعها السابق بتسجيل ثلاثة تريليونات ين، بما يعود بالأساس إلى عوامل جاءت في صالحها تتعلق بأسعار صرف العملة. وتوقعت الشركة أن يتسبب تراجع الين في 1.18 تريليون ين من تلك الأرباح المتوقعة بعد المراجعة.

والتوقع الجديد يأتي في مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق الشركة أرباحاً بنحو أربعة تريليونات ين في العام.

وقفزت أسهم تويوتا، التي كانت مرتفعة بالفعل بنسبة 4.4% قبيل إعلان نتائج الأعمال الفصلية، على الفور بعد الإعلان بنسبة 5.6% مسجلة 2735 يناً. وباعت تويوتا في الأشهر التسعة الأولى من العام 7.5 ملايين سيارة.