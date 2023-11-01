نقص العمالة الماهرة يدفع شركات ألمانية للاستعانة بالجيش طلباً للأيدي العاملة

تنتهي خدمة نحو 20 ألف جندي سنوياً بالجيش بالألماني، يمثل هذا العدد مصدراً مهماً للعمالة يستحق الاستعانة به، وهو ما أصبحت الشركات المحلية والدولية تدركه بشكل متزايد،

ويوجد الآن أكثر من 4500 عملية تعاون بين الجيش والشركات، ومن بينها "أمازون"، وشركة السيارات الأمريكية تسلا، التي افتتحت مصنعاً لإنتاج السيارات الكهربائية على مشارف برلين العام الماضي، إلى جانب سلسلة متاجر بيع المواد الغذائية الألمانية «ريفه».

وانضمت أيضاً إلى هذا الاتجاه الشرطة الألمانية، وشركة «دويتش بان» الألمانية، التي تشغل خطوط السكك الحديدية، وهيئة البريد الألمانية، حيث تقوم بالاستعانة بالمجندين السابقين.

وغالباً ما يترك الجنود القوات المسلحة، بعد أن يستفيدوا من فرص التعليم الشامل التي تتيحها، وتثمن الشركات أن كثيراً منهم خاصة الضباط وضباط الصف شغلوا مواقع قيادية في بداية حياتهم المهنية المبكرة، حيث تعهد إليهم في الأغلب مسؤوليات الإشراف على الأفراد ومعدات تبلغ قيمتها الملايين، وفقاً لما تقوله متحدثة باسم شركة «دويتش بان».

وتضيف المتحدثة: إنه في عام 2023 وحده تطلعت «دويتش بان» لتوظيف أكثر من 25 ألف موظف جديد، ولتحقيق هذا الهدف كان يتعين على الشركة أن تستنزف إمكانات سوق العمل بكامله.

ولم يكن هذا بالمهمة السهلة، لأن الوضع في سوق العمل الألمانية أصبح من منظور أرباب العمل محدوداً للغاية.

وذكر تقرير، أصدره مؤخراً معهد أبحاث التوظيف بألمانيا: إن ما يسمى التوتر في سوق العمل، والذي يصف نسبة الوظائف الخالية مقابل الباحثين عن عمل، سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي دفع الشركات في الأغلب إلى توسيع مجال بحثها عن العمالة الماهرة، مستخدمة أساليب مختلفة عدة.

وقالت متحدثة: إنه خلال الأعوام الأخيرة تمكن ما نسبته 94% من الجنود، الذين انتهت خدمتهم في الجيش، من العثور على وظيفة في سوق العمل المدني، خلال العام الأول من انتهاء خدمتهم.