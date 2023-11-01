أوزبكستان تخطط لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 5 مليارات دولار بحلول2030

تخطط أوزبكستان لزيادة صادراتها من تكنولوجيا المعلومات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وفقًا لفارخاد إبراهيموف، الرئيس التنفيذي لشركة IT Park الأوزبكية. وهي مبادرة مدعومة من الدولة تهدف إلى تسريع نمو صناعة BPO وخدمات تقنية المعلومات الخارجية في أوزبكستان.

أخبر إبراهيموف المشاركين

في منتدى خدمات تقنية المعلومات في أوزبكستان أن تزايد سكان البلاد الشباب ، والبنية التحتية القوية، وبرامج دعم الحكومة تجعل البلاد في وضع جيد لتحقيق هذا الهدف.

وقال إبراهيموف: "مع عدد سكان يبلغ 36 مليون نسمة ومتوسط عمر 29 عامًا، فإن سكان أوزبكستان الشباب والمتنامي في وضع مثالي للنجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات". "99٪ من سكان البلاد لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ويتخرج أكثر من 25000 طالب من الجامعة سنويًا."

وتقدم شركة IT Park مجموعة من الحوافز للشركات التي تعمل في أوزبكستان، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، ومساحات المكاتب المجانية، ومنح لتدريب الموظفين. لدى IT Park أيضًا عدد من البرامج لمساعدة الشركات على تصدير خدماتها.

وحتى اليوم، يوجد أكثر من 1400 شركة مقيمة في IT Park توظف حوالي 24000 متخصص.

وتوقع إبراهيموف أنه بحلول عام 2030، سيكون هناك أكثر من 300000 متخصص يعملون لدى 10000 شركة في صناعة خدمات تقنية المعلومات الخارجية في البلاد.

ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في أوزبكستان بسرعة، وتصبح البلاد وجهة استثمار أجنبي أكثر جاذبية. من المتوقع أن يساعد التزام الحكومة بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات أوزبكستان على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح لاعباً رئيسيًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية.



