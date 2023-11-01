30 مليار درهم أرباح بنوك دبي بارتفاع 75.4% خلال 9 أشهر

حققت بنوك دبي، نمواً قوياً في الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، بنسبة ناهزت 75.4%، لتصل إلى 30 مليار درهم، مقارنة مع 17.1 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة بنوك دبي؛ من حيث الربحية، مسجلاً أرباح قياسية؛ بعد أن سجل نمواً بنسبة 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في التسعة أشهر الأولى من 2023 نتيجة النمو الكبير في القروض، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة. وارتفع إجمالي الدخل للبنك بنسبة 44% إلى 32.7 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما تراجعت المخصصات 54% إلى 1.5 مليار درهم.

وحقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

بنك المشرق

نمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 122% إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

دبي الإسلامي

سجل بنك «دبي الإسلامي» صافي ربح قدره 4,8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 17.6%، مقارنة مع 4,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

دبي التجاري

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك «دبي التجاري» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 46.4% إلى 1.93 مليار درهم، بفضل الزيادة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات، مع الحفاظ على معدلات جيدة للسيولة والتمويل والملاءة.