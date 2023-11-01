762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهور

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار.

وبلغت أرباح الفترة قبل الضرائب والبنود الاستثنائية 762 مليون درهم (207.5 مليون دولار)، مقارنة مع 736.2 مليون درهم (200.6 مليون دولار).

وتم تعديل نتائج 2022 لاستبعاد صافي شطب استثنائي متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حالياً في روسيا والتي تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران مقرها في روسيا. وامتثالاً للعقوبات المعمول بها، أنهت دبي لصناعات الطيران تأجير هذه الطائرات. وبناءً على ذلك، قامت المجموعة بشطب صافي تعرضها في ما يتعلق بـ 19 طائرة، ما أدى إلى صافي شطب استثنائي قبل الضريبة قدره 576.5 مليون دولار (في ما يتعلق بالطائرات المحتفظ بها للتأجير واحتياطيات الصيانة وودائع الضمان والالتزامات والأصول الأخرى) خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وبلغت السيولة المتاحة 3.8 مليار دولار؛ بنسبة تغطية سيولة 269% بلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.46x، وبلغت نسبة الديون غير المضمونة 73% بلغت قيمة إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 322.7 مليون دولار.

وتم الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات مجموعة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس، وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها: 16 (المملوكة: 9؛ المدارة: 7)، وبلغ عدد الطائرات المبيعة: 21 (المملوكة: 13؛ المدارة: 8)، واتفاقيات الإيجار والتمديدات والتعديلات الموقعة: 117 (المملوكة: 88؛ المدارة: 29) والعملاء: 119; الدول: 60.