762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار.
وبلغت أرباح الفترة قبل الضرائب والبنود الاستثنائية 762 مليون درهم (207.5 مليون دولار)، مقارنة مع 736.2 مليون درهم (200.6 مليون دولار).
وتم تعديل نتائج 2022 لاستبعاد صافي شطب استثنائي متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حالياً في روسيا والتي تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران مقرها في روسيا. وامتثالاً للعقوبات المعمول بها، أنهت دبي لصناعات الطيران تأجير هذه الطائرات. وبناءً على ذلك، قامت المجموعة بشطب صافي تعرضها في ما يتعلق بـ 19 طائرة، ما أدى إلى صافي شطب استثنائي قبل الضريبة قدره 576.5 مليون دولار (في ما يتعلق بالطائرات المحتفظ بها للتأجير واحتياطيات الصيانة وودائع الضمان والالتزامات والأصول الأخرى) خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وبلغت السيولة المتاحة 3.8 مليار دولار؛ بنسبة تغطية سيولة 269% بلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.46x، وبلغت نسبة الديون غير المضمونة 73% بلغت قيمة إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 322.7 مليون دولار.
وتم الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات مجموعة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس، وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها: 16 (المملوكة: 9؛ المدارة: 7)، وبلغ عدد الطائرات المبيعة: 21 (المملوكة: 13؛ المدارة: 8)، واتفاقيات الإيجار والتمديدات والتعديلات الموقعة: 117 (المملوكة: 88؛ المدارة: 29) والعملاء: 119; الدول: 60.
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