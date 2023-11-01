شراكة استراتيجية تجمع كل من Access To Arabia و Salt Edge لدعم الخدمات المالية المفتوحة في الأردن

- Vasile Valcov, Chief Commercial Officer at Salt Edge

CANADA, November 1, 2023 /EINPresswire / -- لمبادرة تتوافق مع الاتجاهات العالمية المتطورة في الخدمات المالية، مما يُسهل المشاركة الآمنة للبيانات المالية والمصرفية مع مقدمي الخدمات الخارجيين، من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) المتطورة

أعلنت شركة (Access To Arabia – A2A) ، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها الأردن، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة Salt Edge، مزود الحلول المالية المفتوحة، بهدف دعم جهود المؤسسات المالية المحلية في تحقيق المتطلبات التنظيمية الطموحة التي وضعها البنك المركزي الأردني، وإتاحة العديد من الفرص في مجالات الخدمات المالية المفتوحة، من خلال تسخير إمكانيات شركة Salt Edge في مجال الاتصال المالي العالمي والشامل، إضافة إلى خبرات A2A الكبيرة في مجال البرمجيات الوسيطة وخدمات ربط البرمجيات وتكاملها.

وكان البنك المركزي الأردني، الذي يعتبر من الجهات التنظيمية الحكيمة في المنطقة، قد اتخذ خطوة مهمة نحو تحديث مشهد الخدمات المالية في المملكة من خلال الكشف عن المبادئ التوجيهية الشاملة للخدمات المالية المفتوحة، والتي تنطبق على جميع البنوك العاملة ضمن اختصاص البنك المركزي الأردني، وشركات الدفع عبر الإنترنت وشركات تحويل الأموال الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني.

وتأتي أهمية دور شركة A2A في هذا الإطار، كشركة حلول برمجية عريقة متخصصة في أنظمة البرمجيات المالية الوسيطة والتكاملية إضافة إلى القنوات الإلكترونية المتطورة، حيث تحظى بثقة أكثر من 72 بنكًا في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأما فيما يتعلق بشركة Salt Edge فيكمن دورها في تمكين البنوك والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وتسهيل امتثالها لمتطلبات الخدمات المالية المفتوحة وتشريعاتها، إضافة إلى توفيرها الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 5000 قناة مالية ومصرفية في أكثر من 50 دولة حول العالم من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، مما يعني توفير بيانات مصرفية موحدة للمستخدمين النهائيين وتسهيل وصولهم إليها بسهولة عبر حساباتهم.

وتعتبر Salt Edge، من الشركات الرائدة في صناعة واجهات برمجة التطبيقات المالية، فبالإضافة لحصولها على شهادة ISO 27001، توفر Salt Edge حلولاً متوافقة مع PSD2 والخدمات المصرفية المفتوحة التي تلبي احتياجات الشركات حول العالم، كما تُسهل خدماتها وصول الأطراف الخارجية إلى القنوات المصرفية من خلال منصة موحدة، وذلك من خلال تطوير التقنيات اللازمة لمساعدة البنوك على الامتثال لمتطلبات الجهات المنظمة، مع تبني تدابير أمنية حسب المقاييس الدولية لضمان اتصالات آمنة وموثوقة بين المؤسسات المالية وعملائها، وهي حاصلة أيضاً على تقدير كجهة ذات” أداء قوي” في تقرير (The Forrester WaveTM: وسطاء الخدمات المالية المفتوحة 2023)، كما قامت بتوسيع خدماتها لتشمل المملكة العربية السعودية والأردن استجابةً للاهتمام المتزايد بالخدمات المالية المفتوحة في هذه الأسواق المتسارعة.

في ظل الحديث عن المملكة العربية السعودية والأردن، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط بقيادة عدد من الجهات التنظيمية، مثل البنك المركزي الأردني، تطورات ملحوظة فيما يتعلق بالقطاع المالي، وقد أصبح الأردن على وجه الخصوص في طليعة هذا التقدم، خصوصاً بما يتعلق بالتحول الرقمي، حيث أصبحت تطبيقات التكنولوجيا المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتجار والمقرضين وكافة المؤسسات المالية مستعدة لتبني الإمكانات والفرص التي تدعمها الخدمات المالية المفتوحة. وهنا يكمن الدور المحوري لشركتي A2A و Salt Edge في مشهد التحول الرقمي في الأردن، والذي أصبح يدعم بقاء المؤسسات المالية في مقدمة المجالات المالية المتطورة في المنطقة، من خلال التكامل والربط مع الواجهات البرمجية الخاصة بالبنوك الأخرى، مما يعني تمكين المؤسسات المالية الأردنية من ابتكار استخدامات ومزايا جديدة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كلٍ من A2A و Salt Edge في مجالات الخدمات المالية المفتوحة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد نبيل هلسة، المدير العام لشركة A2A عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً:“نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة مع Salt Edge لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في الاستفادة من قوة الخدمات المالية المفتوحة، حيث ستساعدنا خبرات Salt Edge الكبيرة في الخدمات المالية المفتوحة على تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية وعملائها”.

وبدوره، قال السيد فاسيلي فالكوف، الرئيس التجاري في شركة Salt Edge:“شراكتنا مع A2A تملؤنا بالحماس والأمل الكبيرين، حيث نتحد مع مزود حلول برمجية متمكن وجدير بالثقة في الأردن، ومن خلال هذا التعاون، سوف نكون مستعدين لمواجهة تحديات وتجارب جديدة والسعي لتحقيق المزيد من التميز في المنطقة! نحن ملتزمون معًا بدعم رؤية المملكة بدعم مستقبل التحول الرقمي من خلال الخدمات المالية المفتوحة وفتح آفاق جديدة للشركات والأفراد على حدٍ سواء”.

Anna Popovici

Salt Edge



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