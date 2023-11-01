خيارات (ما بعد حماس) التي طرحتها واشنطن

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم "عزل" حركة حماس، فيما عرضت "بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.

وخلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، اعتبر أنتوني بلينكن أن "الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا"، على حد قوله.

وأضاف بلينكن أن "بين هذين الوضعين توجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى"، لافتا إلى أن الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما هو وجود "سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنا.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة. وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".

وتتحدث واشنطن مع الاحتلال، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة حول كيفية حكم القطاع الفلسطيني إذا تمكنت إسرائيل من كسب المعركة، لكن لم تظهر بعد خطة واضحة.





بلومبرغ تنقل عن مصادر 3 خيارات



بدورها، كتبت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والاحتلال يدرسان عدة خيارات لمستقبل قطاع غزة في حال "الانتصار" على حماس.

والخيارات هي:

توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط بدعم من قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا،

وفي الوقت نفسه، فإن وجود الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، أمر مرغوب فيه أيضا.

نشر قوات حفظ السلام والمراقبين. وفي الوقت نفسه، ترى إسرائيل، كما تشير الوكالة نقلا عن مصدر، أن الفكرة تستحق الدراسة.

إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال المصدر "لبلومبرغ" إن إسرائيل مقتنعة بأن المنظمة "قليلة الفائدة".

فيما يشعر بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن لاحتلال وإن وضع

خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بـ"حماس"، لكنه

لم يضع بعد استراتيجية للخروج من "مستنقع غزة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأمر في مؤتمر صحفي قائلا: "أجرينا محادثات أولية جدا بخصوص الشكل الذي قد يكون عليه مستقبل غزة".

وأضاف "أتوقع أن يكون هذا مجالا للكثير من العمل الدبلوماسي من الآن فصاعدا".