فاز بها بسبب ركلات الجزاء.. كريستيانو رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، من فوز غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.
واستخدم رونالدو وجهاً ضاحكاً في تعليقه على حديث الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، الذي قال إن ميسي فاز بالجائزة بسبب 6 ركلات جزاء، في إشارة إلى أن تفوق ميسي تهديفياً خاصة مع منتخب بلاده يأتي بسبب أهدافه من ركلات الجزاء.
وأوضح رونسيرو خلال تحليله أن ميسي يستحق 5 كرات ذهبية فقط، أما الثلاث مرات الأخرى كان يستحقها إنييستا وليفاندوفسكي وهالاند.
وسجل ميسي خلال كأس العالم 2022، 5 أهداف، 3 منها من ركلات جزاء، أمام منتخبات السعودية، وهولندا، وكرواتيا، وأضاع ركلة جزاء.
وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية، مرة بقميص مانشستر يونايتد و4 مرات بقميص ريال مدريد.
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