فاز بها بسبب ركلات الجزاء.. كريستيانو رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية

سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، من فوز غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

واستخدم رونالدو وجهاً ضاحكاً في تعليقه على حديث الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، الذي قال إن ميسي فاز بالجائزة بسبب 6 ركلات جزاء، في إشارة إلى أن تفوق ميسي تهديفياً خاصة مع منتخب بلاده يأتي بسبب أهدافه من ركلات الجزاء.

وأوضح رونسيرو خلال تحليله أن ميسي يستحق 5 كرات ذهبية فقط، أما الثلاث مرات الأخرى كان يستحقها إنييستا وليفاندوفسكي وهالاند.

وسجل ميسي خلال كأس العالم 2022، 5 أهداف، 3 منها من ركلات جزاء، أمام منتخبات السعودية، وهولندا، وكرواتيا، وأضاع ركلة جزاء.

وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية، مرة بقميص مانشستر يونايتد و4 مرات بقميص ريال مدريد.

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