Wednesday, 01 November 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فاز بها بسبب ركلات الجزاء.. كريستيانو رونالدو يسخر من تتويج ميسي بالكرة الذهبية

11/1/2023 5:20:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، من فوز غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

واستخدم رونالدو وجهاً ضاحكاً في تعليقه على حديث الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، الذي قال إن ميسي فاز بالجائزة بسبب 6 ركلات جزاء، في إشارة إلى أن تفوق ميسي تهديفياً خاصة مع منتخب بلاده يأتي بسبب أهدافه من ركلات الجزاء.

وأوضح رونسيرو خلال تحليله أن ميسي يستحق 5 كرات ذهبية فقط، أما الثلاث مرات الأخرى كان يستحقها إنييستا وليفاندوفسكي وهالاند.

وسجل ميسي خلال كأس العالم 2022، 5 أهداف، 3 منها من ركلات جزاء، أمام منتخبات السعودية، وهولندا، وكرواتيا، وأضاع ركلة جزاء.

وحقق رونالدو جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية، مرة بقميص مانشستر يونايتد و4 مرات بقميص ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107350290

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث