قد يعود إلى الزمالك.. طارق حامد ينتظر عقوبة قاسية بالسعودية

أصبح الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الحالي واتحاد جدة والزمالك السابق، مهدداً بتوقيع عقوبة كبيرة ضده، بسبب إشارة خارجة قام بها عند تسديد ركلة ترجيح في مواجهة الخليج، بدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهر التسجيل التليفزيوني لقطة طارق حامد التي قام بها، مما دفع بعض الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتوقيع عقوبة ضده.

وبحسب موقع "365" إدارة ضمك ستفتح تحقيقاً مع طارق حامد بسبب هذه الواقعة، والأمر نفسه سيحدث من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل إعلان العقوبة التي قد تصل إلى الإيقاف لمدة 6 مباريات.

وأكد الموقع حسب مصادره، أن طارق حامد سوف يدرس عودته إلى الزمالك يناير المقبل، حال توقيع عقوبة قاسية ضده بالفعل.

يذكر أن الخليج تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على ضمك بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

وحقق طارق حامد ثنائية الدوري وكأس السوبر المحلي رفقة اتحاد جدة في الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى ضمك الموسم الحالي.

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