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برشلونة يحدد موعد إقامة المباراة الوداعية لنجمه السابق ليونيل ميسي

11/1/2023 5:20:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر مسؤولو نادي برشلونة بشكل مبدئي، على موعد إقامة المباراة الوداعية لنجم البرسا السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة منفتح لفكرة إقامة وداعية ميسي يوم افتتاح ملعب "كامب نو" معقل البلوغرانا بشكله الجديد، وذلك بعد تصريحاته عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

ومن المقرر أن يعود برشلونة للعب على كامب نو بسعة 60% نوفمبر 2024، ويسعى البرسا لعدم تأخر إقامة المباراة الوداعية لميسي أكثر من ذلك، لاسيما أن الانتهاء من تجديد الملعب بشكل كامل سيكون عام 2026.

وكان ميسي أكد رغبته في قول وداعاً لكرة القدم بشكل يليق بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في برشلونة التي استمرت نحو 16 عامًا، مشيراً إلى أن الوادع الذي حدث أثناء رحيله عن البرسا قبل أكثر من موسمين، لم يكن يستحقه.

وأشارت الصحيفة إلى إنه تم فتح مجال للاتصالات بين إدارة برشلونة وعائلة ميسي، من أجل مناقشة إقامة وداعية كبيرة تليق به وتليق أيضاً بحدث افتتاح "كامب نو".

يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، متفوقاً على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات بمسيرته الكروية.

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