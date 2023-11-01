بعدما أفصح عن رسالته... ميسي يسب مذيعا إسبانيا على الهواء

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي بسب المذيع الإسباني الشهير إيباي لانوس، بشكل ساخر خلال حديث صحفي أجراه معه عقب تتويجه بالكرة الذهبية 2023.

وبحسب شبكة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي أجرى حوارًا مع لانوس عقب تتويجه بالكرة الذهبية، وبدأ لانوس حديثه مع ميسي، قائلاً:“تهانينا ومبروك لك ليو”، ورد النجم الأرجنتيني:“شكرًا، لكني غاضب منك، لم يعجبني ما فعلته في ذلك اليوم”، ليعود لانوس لسؤاله:“ما الأمر؟ أرسلت لك رسالة فقرأتها أمام الجماهير، لن أرد عليك الآن، لأنك تقول كل شيء بشكل علني، لا تحترم الخصوصية، رديت عليك بشكل جيد وبمزاج جيد، وأنت قرأتها أمام الجميع”.

وعاد المذيع في حديثه محاولاً الدفاع عن نفسه أمام ميسي، حيث قال:“لقد حجبت صورة الرسالة عن الجميع”، إلا أن ميسي أجاب ضاحكًا:“لم تعرضها بالفعل إلا أنك أعلنتها، في المرة القادمة لن أرد عليك، سأتجاهلك بعد الآن".

وقام المذيع الإسباني بعدها بسؤال ميسي: "ماذا تعني لك هذه الجائزة؟: ليقاطعه الأرجنتيني ضاحكًا:“نعم.. غير الموضوع"، ثم تلفظ بكلمة خارجة.

وكان ميسي حصد الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، مساء أمس الإثنين، في الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بشكل سنوي لإعلان اللاعب الأفضل خلال العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز