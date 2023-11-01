مؤتمر بحوث جامعة الشارقة يناقش التحديات المجتمعية

ناقش المؤتمر الدولي للبحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية، الذي انطلقت أعماله صباح أمس بجامعة الشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، ويستمر لمدة 3 أيام، عدداً من التحديات والظواهر الاجتماعية والقانونية والتكنولوجية، التي تواجه المجتمعات، وأهمية بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في تناول ومعالجة الكثير من تلك الظواهر، وتأثيراتها على الفرد والمجتمع، كما يتم عرض 250 بحثاً علمياً، ضمن 30 جلسة من جلسات المؤتمر العلمية، بالإضافة إلى 5 جلسات نقاشية وورش العمل، التي يستضيف خلالها المؤتمر 8 متحدثين رئيسيين، لطرح ومناقشة الحلول المقترحة والتوصيات الخاصة بتلك القضايا المجتمعية، كما يتناول مدى إسهامات البحث العلمي في مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن الاجتماعي، ودراسة التطورات الرقمية والأخلاقية والمنهجية في البحث العلمي، والشراكات والممارسات البحثية المجتمعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والاستدامة والبحوث المبتكرة في الاقتصاد والمجتمع والحوكمة، والبحوث التطبيقية في العلوم الشرعية والقانونية.

127 برنامجاً

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة لـ«البيان» أن هناك العديد من البحوث العلمية، التي مولتها الجامعة مؤخراً، فبلغت 420 بحثاً علمياً، إضافة إلى 140 بحثاً ممولاً من الخارج، كما أن الجامعة حققت مؤخراً العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي من بينها زيادة عدد البرامج الأكاديمية، التي تطرحها الجامعة إلى 127 برنامجاً في مختلف المراحل الدراسية، 57 منها لبرامج الماجستير، و18 لبرامج الدكتوراه، بالإضافة إلى 3 برامج دبلوم دراسات عليا، كما بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين ينتسبون لبرامج الدراسات العليا بالجامعة حالياً 3 آلاف و500 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد الطلبة الدارسين بالجامعة في كل الكليات 18 ألفاً و600 طالب وطالبة، وأن جامعة الشارقة جاءت في تصنيفات الجامعات لهذا العام في المرتبة 61 عالمياً طبقاً لعدد الاستشهادات البحثية من البحوث، التي نشرها أعضاء الهيئة التدريسية بها، وفي المرتبة الـ 45 ما بين الجامعات الآسيوية، وفي المرتبة الـ 44 بين الجامعات الفتية، وفي المرتبة الأولى على مستوى الدولة.

من جانبه أكد الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة في البحث العلمي تركز على ربط التعليم وخدمة المجتمع بشكل مباشر مع البحث العلمي المتنوع والمتعدد التخصصات، والذي يلبي احتياجات المجتمع في الهندسة والعلوم والطب والفضاء والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

تطوير

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أن تقدم المجتمعات ورقيها لا يمكن أن يأتي إلا من خلال البحث العلمي المتطور القائم على المنهجيات العلمية الدقيقة، بما ينعكس على رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، والمساهمة في تطويره ونموه في كل المجالات، ما يحقق الرفاه والاستقرار والأمن للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز