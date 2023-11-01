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الحشرات ترشد الشرطة إلى جثمان رجل اختفى منذ عشرين عاماً

11/1/2023 5:20:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عثرت الشرطة الإيرلندية على بقايا جثة رجل اختفى منذ عشرين عاماً ولم يلحظ أحد غيابه.

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة في منطقة كورك في إيرلندا، على بقايا جثة رجل داخل منزل مغلق، بعد موته على سريره منذ نحو 20 عاماً.

وظلت جثة تيم أوسوليفان في منزله عقدين دون أن يكتشفه أحد، حتى تحول إلى هيكل عظمي، واكتشفه أحد موظفي المجلس الذين دخلوا العقار، بعد بلاغات عن انتشار الحشرات في المنزل.

وقال نيل (أحد أقارب المتوفى): "إن العائلة بذلت كل ما في وسعها لتحديد مكانه، لكنها اعتقدت أنه انتقل من منزله".

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