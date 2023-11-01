170 متحدثاً و84 جلسة في 3 فعاليات طبية بدبي

افتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس 3 فعاليات طبية بمركز دبي التجاري العالمي، تتمثل في مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن بدورته الحادية عشرة والمؤتمر والملتقى السنوي لطب الأشعة بدورته الثامنة والمعرض الدولي لطب العائلة بدورته العاشرة.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار 3 أيام متتالية بحضور نخبة من الأطباء والمختصين في القطاع الصحي، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 12,000 زائر من 52 دولة، وسيقدم 170 متحدثاً من الخبراء والمختصين 84 جلسة علمية بمشاركة أكثر من 130 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح عوض الكتبي أن دبي رسخت مكانتها ساحة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة القمم والفعاليات، ومن بينها المؤتمرات والمنتديات الصحية الكبرى، التي تُعد فرصة مهمة لمناقشة القضايا الصحية الملحة، وبحث مستقبل القطاع الطبي (محلياً ودولياً)، سواء على مستوى علومه أو منشآته أو تقنياته أو مجمل مستجداته وتحولاته السريعة التي يشهدها.

وقام عوض صغير الكتبي بجولة في أروقة الفعالية فاستطلع أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع، ورافقه فيها الدكتور أحمد العمادي رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، وهاشم العوضي، رئيس جمعية معالجي الأشعة في الإمارات، والدكتورة علياء الصايغ، رئيسة اللجنة العلمية في الملتقى السنوي لطب الأشعة، والدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة وعدد من المتخصصين والخبراء في القطاع الصحي.



ويناقش مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، مجموعة واسعة من الموضوعات، تتضمن أبرز المسائل الطبية التي تؤثر في صحة الأذن ورعاية أعصاب الوجه وتحسين السمع وعلاج المشكلات الشائعة مثل الطنين والدوار، ليجدد المؤتمر التزامه تعزيز المعارف والخبرات في المجالات الحيوية في أمراض الأذن وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلم السمع.

وقال الدكتور أحمد العمادي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن: لقد نجح هذا المؤتمر والمعرض في تطوير فعالياته ليصبح وجهة رائدة للمتخصصين والعاملين في القطاع بهدف التعاون على أساس تبادل المعارف.

وتابع: أكثر من مليار نسمة من البالغين في أنحاء العالم معرضون لخطر فقدان السمع الدائم بسبب عوامل مختلفة، ولذلك نؤكد التركيز على تقديم معلومات علمية دقيقة تسهم في تطوير قطاع أمراض الأذن وأعصابها وجراحتها لمعالجة هذه القضايا، إضافة إلى استكشاف العديد من الأدوات والأساليب المتاحة لدينا والتي أصبحت ممكنة عبر التطورات الدائمة في قطاع التكنولوجيا.



من ناحية أخرى شهد الملتقى السنوي لطب الأشعة هذا العام حضور عدد كبير من أخصائيي ومصوري الأشعة وجهات التصنيع والتوزيع والهيئات الحكومية لتعزيز جهود التعاون والنهوض بالصحة العامة عبر طب الأشعة.

وتضمن جدول أعمال الملتقى 24 جلسة علمية، ومعرضاً يقدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في المجال، إضافة إلى مركز أعمال طب الأشعة الذي يتيح الفرصة لعقد الشراكات، كما تشمل الفعالية أكثر من 20 عرضاً تقديمياً للملصقات العلمية وورش عمل يجريها المتخصصون في طب الأشعة، ويأتي ذلك بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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