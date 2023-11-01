انطلاق فعاليات «أبوظبي للمدينة الذكية»

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من «قمة أبوظبي للمدينة الذكية» تحت عنوان «مدن ذكية لعالم مستدام» بتنظيم دائرة البلديات والنقل أمس بفندق كونراد أبوظبي، وتجمع خبراء وصنّاع قرار من القطاعين العام والخاص، عبر حوارات معمقة للتوصل إلى أبرز الممارسات والتحديات المتعلقة بتطوير المدن الذكية.



وتهدف قمة هذا العام إلى استخدام تقنيات المدن الذكية في معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك تغير المناخ، والتوسع الحضري.



مشاريع مبتكرة



شهدت القمة عرض العديد من المشاريع في أبوظبي أبرزها منصة المدينة الذكية المرتكزة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية صنع القرار، والحدائق الذكية المصممة لتعزيز مستويات الحياة وكفاءة خدمات المدينة باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء المستدامة.

كما شهدت إطلاق شبكة هلا واي فاي المجانية التي تقدمها دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، بما في ذلك الحدائق العامة 19 في أبوظبي، و11 في العين، و14 في الظفرة، وشاطئ كورنيش أبوظبي والبطين، وأيضاً الحافلات العامة.



وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: يعكس حصول أبوظبي على المركز 13 عالمياً من أصل 141 مدينة في مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية التزامنا بالانفتاح والابتكار والشمولية والاستدامة، مما يؤكد تفانينا في تطوير المدن الذكية.

وتابع: تتماشى هذه القمة مع الخطة الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مؤكدةً التزامنا بتطوير المدن الذكية وتحقيق الاستدامة، كما تأتي القمة أيضاً انعكاساً لتصنيف أبوظبي المتواصل كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار ثلاث سنوات، مما يؤكد ريادتنا في المشهد المتطور للمدن الذكية والمستدامة.

كما أعربت جونغ سوك بارك، الأمين العام للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة، عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعمل لأجل بناء عالم مستدام، وأشادت بالنهج الحكيم لدولة الإمارات وقيادة أبوظبي في الدعوة إلى تطوير المدن الذكية، كما جددت تقديرها لمساهمة أبوظبي كعضو مؤسس واختيارها لاستضافة المقر الإقليمي للمنظمـة في منطقة الشرق الأوسط.



وفي سياق متصل أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي على أهمية استضافة القمة، والتي تتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل برؤى حكيمة تخطط للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام يعتمد على التقنيات المتطورة والذكية، وهذا ما تقدمه القمة من نتاج تجارب وخبرات دولية متميزة إلى جانب ما تقدمه أبوظبي من إنجازات ونجاحات تتواصل بخطى واثقة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي عززت الجهود واختصرت الوقت وقدمت نتائج مثمرة في العمل الشرطي والأمني، وانعكست على رفاه وسعادة المجتمع.

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