انتخاب ماهر جلفار لعضوية مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI)

أعلنت الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) عن انتخاب ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، لعضوية مجلس إدارة الرابطة.

وتعد رابطة (UFI) جمعية عالمية لمنظمي المعارض التجارية، ومشغلي مراكز المعارض، بالإضافة إلى أهم مؤسسات المعارض الوطنية والدولية، ومجموعة مختارة من شركاء قطاع المعارض، وتهدف الرابطة إلى تمثيل وتعزيز ودعم المصالح التجارية لأعضائها، ولقطاع المعارض بشكل عام.

واعتباراً من 1 نوفمبر 2023 وبتفويض يمتد لثلاث سنوات، سينضم جلفار إلى هيئة دولية، تضم 60 عضواً من ممثلي الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) من جميع أنحاء العالم.

وتمثل الرابطة أكثر من 50.000 موظف في قطاع المعارض بشكل مباشر على مستوى العالم، كما تتعاون بشكل وثيق مع 60 عضواً منتسباً على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتضم قائمة الأعضاء الحاليين أكثر من 820 منظمة في أكثر من 85 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 1.000 معرض تجاري معتمد من قِبل رابطة (UFI).

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض، وأفخر بهذا التعيين، الذي يعكس المكانة الهامة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل. لقد كان مركز دبي التجاري العالمي من أبرز المساهمين في ضمان انتعاش قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ونحن نتطلع إلى لعب دور محوري في تسليط الضوء على الفرص والتحديات الخاصة بمنطقتنا من منظور إقليمي. سأعمل بالتعاون مع زملائي في مجلس الإدارة على دعم وتعزيز أجندة قطاع التجارة العالمي لا سيما أننا نشهد مرحلة مهمة لقطاع الفعّاليات، وسنواصل تقديم إسهامات إيجابية بينما نمضي قدماً. وأتقدم بالشكر لأعضاء الرابطة العالمية لصناعة المعارض لثقتهم الغالية، وأتطلّع قدماً لما سنحققه معاً في المستقبل القريب».

من جانبه قال مايكل داك، رئيس الرابطة العالمية لصناعة المعارض نائب الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري في «إنفورما ماركتس»: «أتقدّم بالشكر والتهنئة إلى الأعضاء المنتخبين، والمعاد انتخابهم مؤخراً في مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض. أنا فخور بوجود الكثير من الأعضاء، الذين يتطلعون للمساهمة بشكل فعّال في هذا القطاع، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة، والتي نعمل خلالها على إعادة تطوير ونمو الفعّاليات حول العالم، وأود في الختام أن أشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الرابطة».

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