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تقليل عدد أعضاء إدارة إشراق للاستثمار من 7 إلى 5 بينهم 4 مستقلين

11/1/2023 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها عقدت شركة «إشراق للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية» GAM في 31أكتوبر2023، حيث صوّت المساهمون على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب عضوين جديدين.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق في الاجتماع على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، ويتوافق هيكل مجلس الإدارة المعدل، الذي يضم الآن أربعة أعضاء مستقلين من أصل خمسة، بشكل تام مع إرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسيستمر في دعم مصالح المساهمين الأقلية بشكل كبير، كما انتخب المساهمون المشاركون في الجمعية عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما: فهد عبد القادر القاسم، وجاك فاخوري.

وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي محمد السيد الهاشمي مؤخراً في أغسطس 2023، والذي تم تكليفه بقيادة الشركة خلال مرحلتها الجديدة والطموحة من التوسع والتطوير، يتوافق مجلس الإدارة بشكل وثيق مع مرحلة النمو الجديدة الطموحة للشركة وأهدافها الاستراتيجية، وتظل الشركة ملتزمة باستكشاف، والاستفادة من فرص الأعمال، لتحقيق المزيد من النمو مع تقديم القيمة للمساهمين، وكما أعلن في 18 أكتوبر2023 فإن مجلس الإدارة وافق على توصية الإدارة باستمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل، مع الاستفادة من وضع الميزانية العمومية القوي للغاية، وقدرة الشركة على إعادة فائض السيولة إلى المساهمين، وتأتي عملية إعادة شراء الأسهم في وقت يتم فيه تداول أسهم إشراق بخصم كبير عن قيمتها الدفترية، وهذا يعني أن برنامج إعادة الشراء يؤكد ثقة الإدارة بقيمة الشركة الجوهرية.

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