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سرقة كتب نادرة روسية من القرن التاسع عشر في مكتبة بولندية

11/1/2023 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جامعة وارسو الثلاثاء أن عشرات الكتب الروسية النادرة من القرن التاسع عشر سُرقت من مكتبة الجامعة، مشيرة إلى إقالة مديرتها آنا وولودكو إثر انكشاف الوقائع.

وشددت الجامعة في بيان على أن "هذه القرارات المتعلقة بالموظفين" مرتبطة "بسرقة عشرات المقتنيات" من المكتبة.

وقالت مديرة المكتبة المقالة آنا فولودكو، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أحد القراء ترك أغلفة ونسخا فارغة بدلا من المنشورات الأصلية"، مضيفة أنه تمت سرقة حوالي 80 كتابا.

وأضافت فولودكو "نشتبه في أن السرقات تمت بناء على طلب جهة ما. وجميع المنشورات المسروقة باللغة الروسية"، مؤكدة أنها "طبعات روسية من القرن التاسع عشر".

وأشارت إلى أن "هذا النوع من الأعمال يظهر في عروض دور المزادات ومتاجر التحف العاملة في السوق الروسية"، مضيفة أن قيمة القطع المسروقة "من الصعب للغاية" تقديرها.

ولفتت فولودكو إلى أن المكتبة أبلغت الشرطة عن السرقة واتخذت "جميع الإجراءات اللازمة" حتى يتمكن التحقيق من كشف ملابسات السرقات.

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