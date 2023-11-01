سرقة كتب نادرة روسية من القرن التاسع عشر في مكتبة بولندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت جامعة وارسو الثلاثاء أن عشرات الكتب الروسية النادرة من القرن التاسع عشر سُرقت من مكتبة الجامعة، مشيرة إلى إقالة مديرتها آنا وولودكو إثر انكشاف الوقائع.
وشددت الجامعة في بيان على أن "هذه القرارات المتعلقة بالموظفين" مرتبطة "بسرقة عشرات المقتنيات" من المكتبة.
وقالت مديرة المكتبة المقالة آنا فولودكو، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أحد القراء ترك أغلفة ونسخا فارغة بدلا من المنشورات الأصلية"، مضيفة أنه تمت سرقة حوالي 80 كتابا.
وأضافت فولودكو "نشتبه في أن السرقات تمت بناء على طلب جهة ما. وجميع المنشورات المسروقة باللغة الروسية"، مؤكدة أنها "طبعات روسية من القرن التاسع عشر".
وأشارت إلى أن "هذا النوع من الأعمال يظهر في عروض دور المزادات ومتاجر التحف العاملة في السوق الروسية"، مضيفة أن قيمة القطع المسروقة "من الصعب للغاية" تقديرها.
ولفتت فولودكو إلى أن المكتبة أبلغت الشرطة عن السرقة واتخذت "جميع الإجراءات اللازمة" حتى يتمكن التحقيق من كشف ملابسات السرقات.
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