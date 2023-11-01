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الكشف عن موقف صلاح ودياز.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

11/1/2023 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيتاليتي.

ويغيب لويس دياز الذي يمر بفترة صعبة بعدما تم اختطاف والديه، فيما من المتوقع أن يتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا لقيادة هجوم الريدز أمام بورنموث.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تشامبرز

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جاكبو

وكان ليفربول تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما تخطى عقبة ليستر سيتي في دور الـ 32، وفاز بنتيجة 2/3، بينما تأهل بورنموث بعد فوزه على ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

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