الكشف عن موقف صلاح ودياز.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب فيتاليتي.
ويغيب لويس دياز الذي يمر بفترة صعبة بعدما تم اختطاف والديه، فيما من المتوقع أن يتواجد الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا لقيادة هجوم الريدز أمام بورنموث.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث
حراسة المرمى: كيليهر
خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تشامبرز
خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جاكبو
وكان ليفربول تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما تخطى عقبة ليستر سيتي في دور الـ 32، وفاز بنتيجة 2/3، بينما تأهل بورنموث بعد فوزه على ستوك سيتي بثنائية نظيفة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN01112023000110011019ID1107350276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.