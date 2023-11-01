رئيس الدولة: نتمنى التوفيق والنجاح للسعودية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار."
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN01112023000110011019ID1107350275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.