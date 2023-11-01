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رئيس الدولة: نتمنى التوفيق والنجاح للسعودية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

11/1/2023 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034. بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار."

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