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وزارة الموارد البشرية والتوطين تعلن عن نظام بديل لـ«مكافأة نهاية الخدمة» في الإمارات

11/1/2023 5:20:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين إطلاق الوزارة لـ«النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة».

وبين معاليه خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل اشراك جميع العاملين أو أن يحدد عدد العمالة التي سيتم اشتراكهم في النظام أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم، كما أن الاشتراك في النظام اختياري ويمكن للموظفين المواطنين الاشتراك والاستفادة من مزايا نظام الادخار. ويسدد صاحب العمل المساهمة المالية على أساس شهري، ويمكن للعامل إضافة المبلغ الشهري بما لا يتجاوز 25٪؜ من راتبه الشهري. ولا يوجد حد أدنى للراتب للاشتراك في نظام الادخار الجديد.

ويشار إلى أن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، سيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة. والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.

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