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انخفاض اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء

11/1/2023 5:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 40.1 للبيع للمواطنين مقابل 38.4 للشراء منهم




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