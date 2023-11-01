انخفاض اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء
التاريخ
11/1/2023 5:09:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الاربعاء 30 قرشا ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا من الاردنيين عند 40.1 للبيع للمواطنين مقابل 38.4 للشراء منهم
MENAFN01112023000208011052ID1107350174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.