الحرب على غزة في يومها الـ26... قصف إسرائيلي عنيف وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 8500

MENAFN - Palestine News Network ) غز/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــــ26 على التوالي قصف العنيف على القطاع برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب،

وذلك بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين المكتظ بالسكان والتي استشهد وأصيب فيها 400 مدني، جلّهم من الأطفال والنساء.

وفي صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال شنت حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة،

واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى.

كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصف مدفعي عنيف.

بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة

منذ فجر اليوم، انقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولا بأول.

- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.

يتبع...



