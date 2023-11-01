الحرب على غزة في يومها الـ26... قصف إسرائيلي عنيف وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 8500

(MENAFN
- Palestine News Network )
غز/PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الــــ26 على التوالي قصف العنيف على القطاع برا وبحرا وجوا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وحتى أمس الثلاثاء، بلغ العدد الإجمالي للشهداء 8525، بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب،
وذلك بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين المكتظ بالسكان والتي استشهد وأصيب فيها 400 مدني، جلّهم من الأطفال والنساء.
وفي صباح اليوم، شنت طائرات الاحتلال شنت حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة،
واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى.
كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصف مدفعي عنيف.
بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي
وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي، بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).
كما أوقفت 6 مستشفيات عملياتها؛ بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.
انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة
منذ فجر اليوم، انقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي، استمر قرابة 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، ما يزيد من صعوبة تغطية الأحداث أولا بأول.
- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.
وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أن الانقطاع نجم عن تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى.
يتبع...
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