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فتح معبر رفح للسماح لبعض الجرحى ومزدوجي الجنسية بالخروج من غزة

11/1/2023 5:09:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- قال مصدر لوكالة رويترز، إن قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحركة حماس وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الاتفاق سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح المحتجزين في غزة أو الهدنة الإنسانية.


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