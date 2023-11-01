فتح معبر رفح للسماح لبعض الجرحى ومزدوجي الجنسية بالخروج من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قال مصدر لوكالة رويترز، إن قطر تتوسط في اتفاق بين مصر وحركة حماس وإسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لفتح معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن الاتفاق سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة بالخروج من غزة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح المحتجزين في غزة أو الهدنة الإنسانية.
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