الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 66 مواطنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 66 مواطنا من عدة مناطق في الضفة.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا، وهم: امجد عواد، وهشام عواد، وخالد رائد جميل الشيخ، واياد محمد جميل الشيخ، وخليل خالد الشيخ، ومجد موسى ابو عيد، واحمد موسى ابو عيد، وعباس لافي منصور، وعز الدين زياد الخضور، وقصي الشراري حميدان، وابراهيم جهاد منصور، وصدام حسين بدوان، ورامي موسى سعيد إحميدان، وموسى رامي موسى إحميدان من بلدة بدو، وحنظلة عيسى الشيخ، ويحيى البدوي، ويوسف قنديل من بلدة بيت سوريك، وهمام طبنجة، ومحمد جمال حوشية، ووسيم منصور حمودة، وصهيب سليم شماسنة، وأيمن شماسنة، ومهنا طه، ومصعب شماسنة من بلدة قطنة، ومحمد سليمان فزاع من بلدة حزما شرق القدس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا، وهم: عادل موسى عبيات ونجليه مصعب ومعتصم، ويوسف احمد صلاحات ، وصالح عودة الهريمي من منطقة ابو انجيم جنوبا، وبهاء خضر نواورة من هندازه شرقا، وغسان خميس، وعنان سمير طبنجه (24 عاما) من وادي شاهين، والطفل محمد فرارجة (14 عاما)، ومحمد سفيان زهران (23 عاما)، ومحمد راغب زهران (21 عاما) من مخيم الدهيشة، وعلي

رزق عطوان، من بلدة الخضر، والطفل محمود فايز الدبس (14 عاما) من مخيم عايده، وراغد حسين ديرية (21 عاما ) من بلدة بيت فجار.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا، وهم: أحمد وشاحي في جنين، أبو فداء العموري، ونجليه فداء ومحمد، من المخيم، وعطا أبو رميلة، ونجله أحمد من حي الجابريات في مدينة جنين، ويوسف باسم كميل، وياسر إبراهيم أبو الرب، وأحمد يوسف حمامدة، ومحمد فخري نزال، وعبد الرحمن رياض أبو الرب، من بلدة قباطية جنوب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: وجيه بدر محمود اخليل ( 54 عاما)، وعايش ناصر عايش اخليل (28عاما)، ومحمد مهيار اسعيد عوض (25عاما) ومحمد نظام اخليل (23عاما)، الأسير المحرر عبد الله العمايرة، بلدة دورا جنوب الخليل.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد طلال الباز، ومحمد أحمد نصورة من مدينة قلقيلية، وعكرمة ايوب زماري من بلدة عزون.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين علي أحمد ثابت، ومحمد يوسف المصري من قرية شقبا، وجميل موسى عطا من قرية دير أبو مشعل، وفراس سيف رضوان (44 عاما) من قرية اللبن الغربي.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين: مالك عبيد بلدة فرعون، واحمد خالد ابو العز من بلدة زيتا، وكساب زقوت من الحي الشرقي.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فادي شعاويط من بلدة حوارة.